Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Sheinbaum: próximo martes se informará qué farmacéuticas están sancionadas; incumplieron en entregas de medicamentos

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

El programa , en conjunto con el Instituto Nacional Avícola y la Unión Nacional de Avicultores (UNA), ofrecerá cinco mil desayunos gratuitos el próximo 10 de octubre en el Monumento a la Revolución, a partir de las 9:00 horas.

A través de un comunicado informó que, durante la jornada, chefs del programa PILARES elaborarán diferentes platillos con el huevo como ingrediente principal, como parte de la celebración del Día Mundial del Huevo.

Programa Pilares ofrecerá cinco mil desayunos gratuitos por el Día Mundial del Huevo. Foto: Especial
Programa Pilares ofrecerá cinco mil desayunos gratuitos por el Día Mundial del Huevo. Foto: Especial

La actividad busca impulsar el consumo de este alimento esencial en la nutrición de las y los mexicanos, resaltando su versatilidad y valor dentro de una dieta equilibrada, detalló.

Además, explico que la actividad se replicará en otras ciudades del país, entre ellas Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Guadalajara, en Jalisco; Tehuacán, Puebla; Córdoba, Veracruz; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León; Tepic, Nayarit; y Gómez Palacio, Durango, bajo el lema “México se nutre con huevo”.

