El programa PILARES, en conjunto con el Instituto Nacional Avícola y la Unión Nacional de Avicultores (UNA), ofrecerá cinco mil desayunos gratuitos el próximo 10 de octubre en el Monumento a la Revolución, a partir de las 9:00 horas.

A través de un comunicado informó que, durante la jornada, chefs del programa PILARES elaborarán diferentes platillos con el huevo como ingrediente principal, como parte de la celebración del Día Mundial del Huevo.

Programa Pilares ofrecerá cinco mil desayunos gratuitos por el Día Mundial del Huevo. Foto: Especial

La actividad busca impulsar el consumo de este alimento esencial en la nutrición de las y los mexicanos, resaltando su versatilidad y valor dentro de una dieta equilibrada, detalló.

Además, explico que la actividad se replicará en otras ciudades del país, entre ellas Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Guadalajara, en Jalisco; Tehuacán, Puebla; Córdoba, Veracruz; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León; Tepic, Nayarit; y Gómez Palacio, Durango, bajo el lema “México se nutre con huevo”.

