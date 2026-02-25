El programa Iztapa'Las Jefas ya inició mejorado, se le quitaron requisitos y se hizo más ágil el proceso para que las ‘meras meras’ del hogar, con o sin hijos, tengan derecho a este apoyo social que otorga la alcaldía, sostuvo la alcaldes Aleida Alavez.

“Mejoramos el programa, le quitamos requisitos, de tal manera que tengan o no hijos, tienen derecho al programa emblema de esta administración. Los únicos requisitos que deben es ser residentes de Iztapalapa y tener entre 34 a 57 años”, subrayó.

Aclaró que corrigieron algunas lagunas que se presentaron en el programa de 2025, por lo que ahora es necesario hacer este refrendo, para tener certeza de quiénes siguen, en dónde están y su lugar de residencia.

En este sentido, comentó que se le han acercado mujeres para preguntar cómo se reinscriben y al explicarles los requisitos resulta que ya no viven en Iztapalapa, por lo que ya no pueden ser beneficiarias del programa.

Aclaró que la ratificación es forzosa porque deben acreditar su residencia en esta alcaldía, aunque ya hayan estado inscritas el año pasado.

La alcaldesa remarcó que para su administración las mujeres son prioridad y que este apoyo “no es un regalo”, es una acción de justicia, “porque nosotras somos las que levantamos Iztapalapa todos los días; todos los días sacamos adelante al que va a trabajar, al que va a la escuela, al que va a la consulta médica, al que va a donde tengan que ir”.

La edil dejó en claro que las jefas de familia, que por primera vez se inscriben, que llegan a un programa mucho más noble, mucho más amplio; este año son 4 mil pesos anuales, además de los diversos talleres que se imparten.

