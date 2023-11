Será el viernes cuando el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México defina si votarán a favor o en contra de la ratificación de la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy.

Lo anterior lo confirmó el líder los legisladores prisitas, Ernesto Alarcón, quien dijo que están procurando que todos vayan en bloque a favor o en contra, aunque dejó claro que cada diputado tendrá la libertad de votar como mejor lo prefiera en este tema; asimismo, aceptó que ha habido cabildeos, no presiones, con Morena y el Gobierno capitalino para definir su voto.

Detalló que han estado escuchando a víctimas, evaluado el desempeño que tuvo el Consejo Judicial Ciudadano, y el trabajo que ha hecho la propia fiscal para tomar una determinación.

“Es desgarrador lo que dicen las víctimas, pero también hay que tener el voto de confianza, pero también prever que todo esto tenga un sustento; entonces, no es que no tengamos definido nuestro voto, sino que queremos sustentarlo bien, de tal suerte de no hacer una injusticia más de lo que puede haber estado haciéndose ya… nada más estamos esperando escuchar a otras de las víctimas y, seguramente. El viernes ya tenemos la conclusión de nuestros trabajos para poder ya manifestar nuestro voto”, sostuvo.

El líder tricolor criticó el comentario “tan atrevido” que hizo el jefe de Gobierno, Martí Batres, quien aseguró que quien vote en contra de la ratificación de la fiscal, está a favor de la corrupción.

“En relación con lo que expresó el Jefe de Gobierno, yo siempre he sido respetuoso de las voces autorizadas para emitir un juicio político en esta Ciudad y en cualquier parte del país, pero yo difiero y desconozco porque haya sido tan atrevido el comentario, pero eso no abona a un buen entendimiento”, sostuvo.

En este sentido, subrayó que Morena se ha acercado con ellos para cabildear este tema, al igual que el gobierno capitalino, pero descartó presiones “conmigo no, que soy el coordinador, cabildeo, yo no presiono… ya no me echen montón (risas)”

