Texcoco, Méx.— Para este año se prevé que se inunden menos hectáreas del Área Natural Protegida Lago de Texcoco (ANPLT) donde se construía el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), —proyecto que fue cancelado—, en comparación a 2025 que fue un año donde se registraron volúmenes de agua de lluvia extraordinarios.

Vanessa Bohórquez López, coordinadora del Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT), explicó que en la anterior temporada de lluvia se concentraron, aproximadamente, 43 millones de metros cúbicos de líquido en sus distintos cuerpos, aunque las cantidades varían según la zona y las condiciones estacionales.

En áreas específicas, como la que marca la emblemática X del antiguo proyecto aeroportuario, se acumulan hasta 2 millones de metros cúbicos en algunos puntos, mientras que otras secciones alcanzan 4 millones.

La directora detalló que el volumen se modifica cada año por factores climáticos y estacionales. “Se modifica anualmente, depende de los cambios climáticos y depende obviamente de cuál es la experiencia en las estaciones”, indicó.

Jorge Daniel Fonseca Cando, director de la ANPLT, calculó que de las 4 mil 300 hectáreas que albergarían al NAIM, actualmente hay inundadas 2 mil 200 hectáreas.

En tanto, Bohórquez López anticipó que la temporada de lluvias, que inicia en mayo podría concentrar menos volumen que el año previo debido a las variaciones climáticas, aunque reconoció que “las modificaciones climáticas sí pueden cambiar el rumbo”.

“El parque realiza monitoreos constantes, lo que lo convierte en uno de los espacios más estudiados del país”, dijo la coordinadora del Parque Lago de Texcoco.