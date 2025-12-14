La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para hoy, domingo 14 de diciembre, se espera un ambiente cálido y cielo mayormente nublado con condiciones limitadas para lluvias ligeras.

Mientras que la temperatura máxima será de 23 grados Celsius mínima de 12.

Asismismo reportó que se esperan vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora.

El punto más alto de calor (23 grados) se alcanzará a las 15:00 horas, para luego descender paulatinamente hasta los 19 en un lapso de tres horas, cuando también volverá a nublarse.

Señaló que hasta la medianoche se alcanzarán los 14 grados, mientras que mañana lunes la Ciudad de México amanecerá con 12 grados.

Indicó que la imagen de monitoreo del Popocatépetl lo ubica en Fase 2; por lo que en caso de emisión de ceniza volcánica la pluma se dirigiría hacia el Sureste, sin riesgo de caída de partículas en la Ciudad de México.

