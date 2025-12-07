Los órganos autónomos de la Ciudad de México recibirían un aumento presupuestal de 8% en 2026, excepto el Instituto Electoral local para el que se planteó una reducción de más de 500 millones de pesos con respecto a este año.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, en total para los órganos autónomos se prevé una partida de 14 millones 652 mil pesos, cantidad similar a la que alcanzaron este año.

El Tribunal de Justicia Administrativa pasaría de 558 a 583 millones; la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de 354 a 370 millones, y la Comisión de Derechos Humanos de 516 a 539 millones de pesos.

Al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) se le reduciría su presupuesto. En 2025 se le otorgaron 2 mil 153 millones de pesos, pues se incluyó una partida para cubrir los gastos de la elección judicial. Ahora, se proyecta otorgarle mil 590 millones de pesos.

Además, el Tribunal Electoral local tendría un presupuesto de 365 millones, superior a los 350 millones otorgados este año. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) obtendría mil 862 millones y no los mil 782 millones alcanzados este año.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info CDMX) a pesar de que dejará de funcionar en unos días, recibiría 165 millones, suma superior a los 158 millones de este año.

La Fiscalía General de Justicia capitalina pasará de 8 mil 552 millones a 9 mil 150 millones de pesos, mientras que el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México tendría el próximo año 23 millones de pesos y no los 22 millones de este año.

Órganos de gobierno

Para la operación de los tres órganos de gobierno, en el ejercicio fiscal 2026 se propone un monto total de 10 mil 533 millones de pesos.

Al Congreso de la Ciudad de México le asignarían mil 886 millones de pesos, superior al devengado en el actual ejercicio presupuestal que fue de mil 766 millones.

La Auditoría Superior pasaría de 428 a 456 millones; y el Tribunal Superior de Justicia alcanzaría 8 mil 190 millones de pesos y no los 7 mil 431 que actualmente tiene.

En mesa de trabajo con los diputados locales, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Estela Fuentes, pidió al Congreso capitalino un presupuesto de 627 millones 475 mil pesos para 2026.

El presidente del Tribunal Electoral, Armando Ambriz, solicitó un presupuesto de 365 millones de pesos para el próximo año.

Quien también se ajustó a su techo presupuestal fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Dolores González, quien requirió 539 millones de pesos.

La presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Teresa Shamah Levy, pidió 31 millones de pesos para 2026.