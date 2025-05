El secretario de Gobierno, César Cravioto, aclaró que el inmueble ubicado en la Colonia Peralvillo, en Tepito, que se utilizará como albergue para migrantes, “no se le quitó a nadie”, ya que el Hospital Escuela Libre de Medicina Homeopática, “llevaba ya un buen tiempo sin funcionar”, además de que el predio había sido invadido.

En redes sociales, el funcionario expuso que el inmueble, incluso, “estaba tomado ilegalmente por unas personas, pero ya no daban clases y ya no atendían a la población. De hecho, hay denuncias penales por quien tiene la representación de esa institución contra esos invasores o gente que quería despojarlos del inmueble”.

Indicó que el gobierno de la ciudad firmó un convenio con quien tiene la representación legal , “fue justamente intercambiar ese inmueble por otro que le dará el gobierno de la ciudad. Y con eso estamos resolviendo un problema que llevaba años y que se había agudizado por la toma ilegal del inmueble por parte de quien no tenía derecho”, puntualizó.

El Gobierno de la CDMX intenta implementar un nuevo albergue para migrantes en Peralvillo, pero también han encontrado oposición. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

“Me parece grave que esté difundiendo mentiras y peor que lo esté difundiendo quien es autoridad. Porque si estuvieran enterados del tema, sabrían que llevaba ya mucho tiempo sin utilizarse. Es más, la Secretaría de Educación había ya clausurado el inmueble porque no contaba con las normas para dar clases”, afirmó.

También dijo que es mentira que se han sacado documentos y materiales y que se desconoce su ubicación, “quien ha retirado documentos y materiales son los dueños de los documentos y los materiales. Entonces, que por favor nos les informe que no se digan mentiras por querer ganar algunos likes en redes sociales”.

Ayer, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, lanzó un llamado público al Gobierno de la Ciudad de México para detener la imposición del proyecto de un refugio migrante en el inmueble de Peralvillo 75, sin haber consultado a la comunidad ni a la alcaldía.

“Hoy este lugar fue tomado sin avisarle a nadie, ni a los estudiantes, ni a las y los vecinos, ni siquiera la alcaldía. Lo cerraron, lo desmantelaron, se llevaron incluso el equipo del quirófano y nadie sabe dónde está. ¿Y para qué? Para instalar sin consenso de la comunidad un refugio para personas migrantes.”, informó.

La edil indicó que el inmueble albergó por más de 100 años a la Escuela Libre de Homeopatía de México, un hospital y centro de atención gratuita para miles de personas de la zona. También lamentó que, “en lugar de fortalecer este legado comunitario, se haya optado por despojar a los vecinos de un espacio con vocación social clara, educativa y médica”.

Alessandra Rojo de la Vega asegura que el gobierno capitalino no le han comunicado "a nadie" la construcción de albergue migrante. Foto: Especial / Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“La empatía no se construye arrebatando hospitales y los caprichos políticos no pueden pisotear a toda una comunidad. Tepito es un barrio con historia, con problemas reales, con hacinamiento, con saturación, ambulantaje, movilidad colapsada, inseguridad y sobre eso, sin diálogo, quieren poner aquí un refugio”, dijo ante vecinos y estudiantes reunidos para exigir que se respete el inmueble y su uso original.

La alcaldesa explicó que no se trata de una postura en contra de los migrantes. “Quiero dejar algo muy claro, porque no voy a permitir que lo distorsionen. Esto no es en contra de los migrantes. Esta alcaldía cree en la solidaridad, en el derecho a migrar y en la dignidad humana, pero la ayuda no se impone destruyendo escuelas”, sostuvo.

También el 12 de mayo pasado, más de una decena de personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo del Hospital Escuela de la Libre de Medicina Homeopática, se manifestaron y protestaron contra la decisión de transformar su escuela en un albergue para migrantes.

