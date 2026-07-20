En la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) se colocaron láminas en el pasillo que conecta con el Jardín Flotante, y del lado exterior, también instalaron una serie de barreras físicas.

En la zona también permanecen materiales de construcción y delimitaciones para impedir el paso de los usuarios a esa zona.

Durante un recorrido EL UNIVERSAL se observó que las láminas fueron instaladas entre los barandales metálicos del nuevo corredor peatonal. En días pasados, usuarios del Metro reportaron, en redes sociales, filtraciones de agua en la estación Chabacano, luego de las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México.

“El día que llovió súper fuerte había unas cascadas aquí horribles, o sea, uno sí se lo cuestionó del porque tanto embrollo y pasa ésto”, comentó una usuaria del Metro, quien aseguró que ese día observó las filtraciones.

Mientras tanto, aun continúan los trabajos para terminar la conexión entre el Jardín Flotante y la estación del Metro, pues desde su inauguración está inconclusa.

El pasado 23 de junio, el STC Metro reabrió al público la estación Chabacano de la Línea 2, pero los trabajos en su conexión con el Jardín Flotante seguían.

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Mientras, la semana pasada se observó que por las noches los trabajadores aceleran las tareas en dicho punto para concluir la obra.

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