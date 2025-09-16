Más Información

Para el resguardo de los asistentes al 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) desplegó elementos de diversos agrupamientos a lo largo del Paseo de la Reforma y el Centro Histórico capitalino.

Los elementos desplegados forman parte de la Policía Metrópolitana, de la Subsecretaría de Control y Tránsito, de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial.

Policía de diversos agrupamientos resguarda Desfile Cívico Militar en Paseo de la Reforma . Foto: Especial

Cabe destacar que también hay efectivos de la Policía Turística para atender a los visitantes extranjeros y nacionales que pudieran asistir al Desfile Cívico Militar 2025, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El fin de semana pasado, la SSC informó que para garantizar la seguridad en la Ciudad de México durante la celebración de las fiestas patrias se desplegarían 13 mil policías a lo largo de las 16 alcaldías.

Policía de diversos agrupamientos resguarda Desfile Cívico Militar en Paseo de la Reforma. Foto: Especial

Este año participan 3 mil 709 oficiales de la SSC, apoyados con 193 vehículos, 67 motos y tres ambulancias del ERUM, reportó la SSC.

