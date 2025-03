Policía no criminalizará fumadores de mariguana en campamentos; Pablo Vázquez asegura que no se tolerará venta de drogas Permitirá que personas fumen marihuana en los campamentos instalados, sin embargo no permitirá que sea punto de venta de drogas

A diario se fuma marihuana en esta área de metro Hidalgo. Foto: Gabriel Pano - EL UNIVERSAL