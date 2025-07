La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso Capitalino, la panista Olivia Garza, señaló que el Plan Maestro de desarrollo para las zonas afectadas por la gentrificación que anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, carece de sustento jurídico y constitucional toda vez que cualquier instrumento de planeación debe partir del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, los cuales aún no se elaboran.

La diputada sostuvo que el echar a andar este proyecto sin los planes urbanos ocasionaría un crecimiento desordenado.

“Se están inventando un instrumento de planeación, un plan maestro de vivienda que no tiene fundamento constitucional ni legal, van a construir de forma desordenada, fuera del Plan General de Desarrollo, fuera del Programa de Ordenamiento y fuera de la Constitución”, criticó.

La legisladora panista enfatizó que la Constitución de la Ciudad de México establece un Sistema de Planeación con planes urbanos específicos que determinan las zonas viables para la construcción de viviendas, paso que el Gobierno capitalino pretende omitir.

Añadió que las propuestas del gobierno capitalino para evitar el desplazamiento forzado se asemejan más a promesas de campaña, pretendiendo desarrollar 200 mil acciones viviendas de manera unilateral al determinar cuántas viviendas y en dónde ponerlas sin tener el sustento de los instrumentos.

“Es necesario que las viviendas no se concentren en tres alcaldías como pretenden, el problema es que las alcaldías gobernadas por Morena no ofrecen calidad de vida, por eso no son atractivas y todo se concentra en las gobernadas por la oposición, es necesario que se invierta, pero en las 16 alcaldías”, agregó.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó 14 medidas para combatir la gentrificación, entre las cuales, se encuentra lanzar un Plan Maestro en 12 colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

