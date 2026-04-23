Ecatepec, Méx.— La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss encabezó la jornada de Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas, iniciativa impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de atender las causas que generan la inseguridad.

El gobierno de Ecatepec se sumó a la campaña con una jornada de limpieza, reforestación y pinta de 200 murales, actividades realizadas en la avenida Ignacio Pichardo Pagaza, donde los tres órdenes de gobierno construyen un Sendero Seguro.

La jornada se realizó como parte del programa del Mundial Social, que busca que la Copa Mundial FIFA 2026 no se limite a las sedes oficiales: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino que llegue a los 32 estados del país, indicó Cisneros Coss.

“Que sepa nuestra Presidenta que todas las iniciativas que tienen que ver con atención a las causas desde aquí las estamos impulsando, replicando, multiplicando en muchos espacios”, mencionó.

La alcaldesa encabezó la jornada en la cual participaron alrededor de 800 trabajadores y acompañó a los jóvenes artistas que pintaron murales con temas de la Copa Mundial de la FIFA.

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