A poco más de un mes del Mundial de Futbol, algunos de los principales cruces viales de la Ciudad de México lucen unas llamativas pinturas con la imagen oficial de la administración capitalina para la justa deportiva.

Sobre el pavimento de intersecciones como el de avenida Revolución y Patriotismo, Viaducto, San Antonio y Barranca del Muerto, así como en Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de Cuitláhuac, se aprecian pinturas del logo oficial, integrado por un aro de colores que envuelven dos figuras de un ajolote y otra de Quetzalcóatl, junto al lema “la pelota vuelve a casa”.

El pasado martes, durante una conferencia de prensa, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, recordó que se han invertido alrededor de 12 millones de pesos en distintas obras en la Ciudad.

Uno de los logos tiene un ajolote rosa y un Quetzalcóatl con la frase la pelota vuelve a casa. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Interrogado acerca de la cromática y pintura que se ha usado para diversas obras, el secretario afirmó que “la cromática o la presencia de animales endémicos, no afectan de manera significativa a los montos de inversión y la ejecución de las obras. No es un tema financiero relevante. En todo caso, siguen las guías de la imagen institucional”.