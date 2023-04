Prácticamente sin debate y en fast track, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para solicitar, de nueva cuenta, a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se cree una Comisión Especial para investigar el llamado ‘Cártel Inmobiliario’.

Este punto de acuerdo fue presentado por la coordinadora de los diputados locales de Morena, Martha Ávila, quien dijo que esta Comisión Especial deberá estudiar y analizar a profundidad este caso con el objetivo de que se adopten medidas legislativas pertinentes para impedir que se repita.

Recordó que el pasado 10 de agosto de 2022, el pleno del Congreso local aprobó un punto de acuerdo, dirigido a la Jucopo, para la creación de esta Comisión Especial, pero hasta la fecha no se ha materializado.

Por lo anterior, y tras la detención de Christian Von Roehrich, la legisladora pidió que se cumpla con la que ya habían aprobado y se cree este grupo de trabajo especial, pues es algo que le deben a los cientos de familias víctimas de estas prácticas fraudulentas y a todas aquellas personas que están en riesgo por habitar inmuebles irregulares.

“En ese sentido, la Comisión Especial que hemos referido sólo podría desarrollar actividades estrictamente relacionadas con las competencias del Poder Legislativo, y con el objetivo de dar cauce institucional y orden al estudio de las deficiencias de nuestro orden jurídico que sean susceptibles de mejora. Entre esas medidas legislativas podría haber iniciativas para reformar el marco jurídico de la ciudad, puntos de acuerdo para exhortar a diversas autoridades o citar a comparecer a funcionarios que cuenten con información valiosa sobre este asunto”, comentó.

La única legisladora panista que habló en contra de este punto de acuerdo fue Gabriela Salido, quien pidió a los militantes de Morena tener cuidado con estos actos de autoritarismo que ahora le pasa a los opositores, pero que en el futuro le pueden pasar a cualquiera.

“Lo más grave es que lo que ustedes ven ahorita le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera porque cuando cruzamos la línea llegamos a un gobierno autoritario en donde ya no importa sin las voces que no me gustan están adentro o están afuera, serán medidos con la misma vara y ese es el riesgo de perder la institucionalidad”, comentó.

Tras esta intervención y un silencio abrumador de los demás panistas, este exhorto se avaló.

Más temprano, en conferencia de prensa, la vicecoordinadora de los panistas, Luisa Gutiérrez, comentó que Christian Von Roehrich es un “chivo expiatorio” y que todo esto se trata de un gran circo con “maromas y teatros” incluidos.

