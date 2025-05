El Congreso local exhortó a la Secretaría de Cultura capitalina para que realice las gestiones necesarias y pueda emitir la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México a la Marcha del Orgullo LGBTTTI.

Este punto de acuerdo fue promovido por los diputados Alberto Vanegas y Miguel Ángel Macedo durante la sesión ordinaria de este jueves.

Vanegas detalló que en las últimas décadas hemos sido testigos de una transformación social y cultural impulsada por diversos movimientos ciudadanos y políticos que han luchado por el reconocimiento y la garantía plena de los derechos humanos.

“La Ciudad de México fue pionera, pues desde la década de los 70 se conformó el Frente de Liberación Homosexual, integrado por estudiantes, artistas e intelectuales de gran relevancia como Luis González de Alba, Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis”, recordó.

A la lucha por la exigencia de derechos para las personas de todas las identidades sexuales, dijo, se sumaros grupos y activistas cuya labor ayudó para que sus demandas fueran escuchadas por todos los sectores de la sociedad.

Así, el 28 de junio de 1979 se llevó a cabo la Marcha del Orgullo Homosexual, convocada por el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual.

Esta expresión cívico-política dio paso a la Marcha del Orgullo LGBTTTI, que se ha consolidado como uno de los movimientos cívicos más significativos de la historia reciente, al ser una manifestación política, cultural y comunitaria, que ha transformado no solo la conciencia pública, sino también el entramado legal y normativo de la capital.

“Gracias a esta lucha hoy contamos con figuras como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento de las identidades de género en documentos oficiales, y más recientemente, el reconocimiento legal de las identidades no binarias. No obstante, no deben entenderse como conquistas definitivas. Aún persisten violencias estructurales, crímenes de odio, discriminación en el ámbito laboral, educativo, de salud, y una invisibilización constante de las diversidades más interseccionales: personas trans, no binarias, racializadas, con discapacidad o en situación de calle”, añadió.

Alberto Vanegas subrayó que la Marcha del Orgullo LGBTTTI también ha sido una plataforma cultural que redefine permanentemente los espacios públicos como territorios de libertad, celebración y disidencia.

“En cada edición se expresan manifestaciones artísticas, performances, consignas políticas, cuerpos no normados y nuevas narrativas que rompen con la hegemonía cisheteropatriarcal. Por ello, declarar a esta manifestación como Patrimonio Cultural Intangible es un acto de justicia histórica, reconocimiento público y protección institucional para asegurar su continuidad, autenticidad y promoción como bien colectivo”, finalizó.

Este punto de acuerdo fue suscrito por varios legisladores.

