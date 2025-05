“Estamos luchando por una injusticia”, le explicó Leonardo Poblete a sus hijos sobre el suplicio que comenzó hace siete años, cuando decidió denunciar la discriminación que sufría por parte de un banco suizo, tras anunciar que sería padre adoptivo y formaría una familia homoparental con su esposo.

Pero después de un agotamiento físico, emocional y económico, este 30 de abril Leonardo logró con su caso un precedente en México, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en favor de los grupos que han sido vulnerados y de las poblaciones LGBT+ en materia penal y laboral.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el abogado y defensor de la diversidad sexual contó cómo, pese a que destruyeron su carrera profesional que iba en ascenso y lo amenazaron con “joderle la vida”, en la SCJN se logró un fallo histórico.

Lee también Colectivos LGBT+ participan en reuniones con Segob sobre personas desaparecidas; hay 66 desaparecidos de la diversidad

La Primera Sala de la Corte resolvió los amparos en revisión 891/2023 y y 892/2023 y declaró la inconstitucionalidad del artículo 421, párrafo sexto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando firme el criterio del artículo 27 Bis del Código Penal de la Ciudad de México, que establece que las personas jurídicas vana responder de todos los delitos establecidos en el Código Penal de la capital.

Esto significa que las empresas deben tomar medidas efectivas, como implementar programas de cumplimiento para prevenir delitos, conforme a los riesgos que generen sus actividades para incurrir en responsabilidad penal y que son responsables por la violación a los derechos humanos en donde participen.

Poblete celebró que es una “sentencia histórica” de la ministra Margarita Ríos Farjat y del magistrado Juan Jaime González Varas en la que se reivindican los derechos humanos de todas, todos y todes.

Lee también ¿Quién es la “Diva Indigente”?; joven LGBT en situación de calle recibe ayuda de Mitzy

“Es como un disuasor para las empresas, porque vale más la pena arreglar, tratar con dignidad a tus empleados, antes que maltratarlos aunque ya no los quieras en tu corporación. Tiene que quedar muy claro que hoy hay una responsabilidad por cómo maltratas a tu gente”, destacó.

Aunque nunca se ofreció una disculpa pública que “era básica”, comentó que sí hubo “acercamientos” a lo largo de estos siete años para “llegar a un acuerdo” o “jugar” con él.

“Yo siempre estuve dispuesto, porque la verdad no está padre pasarte la vida peleando (...) Porque al final se portaron mal y merezco una disculpa; o sea, acabaron con mi con mi carrera profesional que iba en ascenso en el sector privado (...).

Lee también Hombre muere tras riña con persona de la comunidad LGBT en colonia Obrera; responsable escapó

“Lo que sí era constante en estos siete años es que los abogados de mi contraparte siempre me decían que iba a vivir un infierno, que estaban ahí para joderme la vida”, declaró.

Leonardo Poblete compartió también con este medio que estuvo a punto de “tirar la toalla” por el desgaste físico, emocional y de dinero: “En el proceso me han cuestionado mucho; que por qué no me dediqué a ser papá y a ser feliz con mis hijos si ya había logrado ese sueño, por qué desvié toda esa energía que pude habérselas dado a ellos en este juicio”.

Ahora que ya se resolvió el caso, refirió que hubo un ofrecimiento del diputado Jaime López Vela, de Morena, para generar una iniciativa de ley a partir de esta resolución. “Si es necesario tipificar algo nuevo en el Código Penal, pues que se haga acotar las leyes laborales para proteger a estos grupos vulnerables. O a lo mejor fortalecer al Copred o al Conapred”, expuso.

Lee también Policías y GN irrumpen en evento de la comunidad LGBT en Oaxaca; colectivos denuncian abuso de autoridad

También visualiza crear una fundación que se dedica a proteger y acompañar a las víctimas de discriminación laboral, como él hubiera querido.

Ante la próxima elección judicial de junio en la que ve positiva, indicó que candidaturas a ministros de la SCJN se pronunciaron sobre su caso porque están buscando generar en la confianza del “voto arcoíris”, de la comunidad LGBT+, “haciéndote ver que son aliados porque genera mucho miedo el que lleguen ministros conservadores”.

El abogado señaló que en materia de derechos humanos sí se tiene una Corte “muy progresiva” y “para muestra pues esta resolución”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/apr