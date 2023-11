La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy solicitó al Congreso capitalino un presupuesto de nueve mil 246 millones de pesos para el próximo año.

Durante una mesa de trabajo con diputados locales de la Comisión de Presupuesto, la funcionaria detalló que recibieron un techo presupuestal, por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, de ocho mil 239 millones de pesos para el próximo año, lo que significa un incremento de 4.7% con respecto al monto ejercido durante este 2023, que asciende a siete mil 867 millones de pesos.

No obstante, precisó que requieren de otros mil siete millones de pesos para atender las presiones del gasto del Capítulo 1000 y proyectos especiales: pago de aguinaldo integrado del personal sustantivo y las demandas por juicio de nulidad, amparo y laborales.

Con recursos adicionales se fortalecerán varias áreas: Godoy

“Con estos recursos adicionales se fortalecerían las audiencias en el área de judicialización, la atención de búsqueda y localización de personas desaparecidas, la conformación de células de búsqueda de personas en diferentes especialidades forenses, y continuar con el fortalecimiento del cuerpo de Policía de Investigación”, puntualizó.

Precisó que al 31 de octubre se llevaba un avance en el ejercicio del gasto del 72.2% con relación al presupuesto modificado, y que “no tendremos ningún subejercicio en el gasto”.

Durante su intervención, Ernestina Godoy presumió la reducción en delitos y el combate a la impunidad y al llamado Cártel Inmobiliario. En este último tema, destacó que destacó que 60 inmuebles han sido asegurados y 10 de pestos ya han sido devueltos como reparación del daño.

Además, dos Directores Generales de la Benito Juárez han sido sentenciados, un alcalde, dos Directores Generales y dos servidores públicos han sido vinculados a proceso; y cinco servidores públicos cuentan con orden de aprehensión.

Asimismo, la fiscal dejó claro que la institución que encabeza uno pierde el tiempo en espiar a la oposición.

“Nosotros no espiamos, no perdemos el tiempo, tenemos mucho trabajo y necesitamos utilizarlo para otras cosas. No espiamos y mucho menos hacemos espionaje de tipo político. Hay una investigación porque los documentos que salen a la luz pública, nos son documentos que fueron emitidos legalmente por la Fiscalía, en eso estamos, en la investigación. Le hemos solicitado a la compañía telefónica los documentos que dicen haber recibido para que nosotros entremos a un trabajo de revisión y que entren los peritos”, acotó.

