El escándalo del actor César Bono escaló en la Fiscalía capitalina, ahora la presunta empresaria Jessica “L”, a quien el también comediante acusó públicamente de intentar apoderarse de una propiedad del actor de 73 años, ubicada en Huixquilucan, Estado de México lo denunció por amenazas.

Consta en la carpeta de investigación, FIVC/ B/UI-1S/D/0196/11-2023, que se inició por el delito de amenazas, la mujer acusó al actor de enviarle una serie de mensajes y de recibir una serie de llamadas intimidatorias. Los hechos, según la empresaria, se registraron el día 15 de marzo del 2023 a las 10:31 horas aproximadamente, cuando la mujer se encontraba en su despacho en la calle Lago Zúrich de la colonia Ampliación Granada en la alcaldía Miguel Hidalgo

“Ya deja de amenazar porque sino te vas a meter en problemas y no te las acabas yo soy una persona querida en mi país y no todos podemos decir lo mismo”, decía el primer mensaje, luego ese mismo día a las 10:32 horas recibo una llamada de Cesar Queijeiro Bono, donde “me vuelve amenazar diciéndome párale a tu desmadre Jessica porque me la vas a pagar y voy a mandar a gente a tu casa para que te saque”.

En otra llamada que recibió el día 04 de julio del presente año a las 17:10 horas, el mismo Cesar Bono, le dice; “ya me viene la sorpresita y en tono burlón me dice que ya sabe dónde van al colegio mis hijos y que tenga cuidado con ellos ya que les podría pasar algo”.

Por este hecho, así como la denuncia hecha en redes sociales por el actor, la Fiscalía capitalina ya tomó cartas en el asunto para deslindar responsabilidades y así determinar quién tiene la razón, sí la empresaria que dice, está rentando el lugar de manera correcta o Cesar Bono, quien asegura que lo quieren despojar de su propiedad.