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Una persona quedó atrapada entre un tren y el andén en la estación Pantitlán de la Línea 9 del Metro, por lo que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) realizó un corte de energía para auxiliarla.
En redes sociales, el Metro informó que el incidente ocurrió cuando el pie de la persona quedó atorado entre el convoy y el andén, lo que interrumpió momentáneamente la energía eléctrica.
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Una vez realizadas las maniobras de auxilio, la persona quedó bajo valoración de personal de Seguridad Industrial e Higiene del Metro.
El corte de energía provocó afectaciones momentáneas en la circulación de los trenes de la Línea 9; sin embargo, el Metro agilizó el paso de los convoyes tras concluir las labores de atención.
“El Sistema de Transporte Colectivo exhorta a las personas usuarias a respetar la línea amarilla de seguridad y atender en todo momento las indicaciones del personal del Sistema”, señaló.
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dmrr/LL
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