Luego de que este miércoles Ulises Lara se integró como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, se pronunció en su contra y señaló que se busca instaurar un “cartel de impunidad”.

En un video que difundió en su cuenta de X, la edil advirtió que Ulises Lara no cumple con los requisitos que la ley impone para ocupar el cargo, dado que no es licenciado en derecho, no tiene la experiencia que se requiere y su trayectoria “está plagada” de denuncias en su contra por abusos de poder.

“Con Morena pasamos de la fiscal carnal al fiscal cuñado; el último acto de la fiscal carnal (Ernestina Godoy Ramos) fue hacer los cambios para que su vocero quedara al frente de la Fiscalía y le cuide las espaldas, solo que se trata de un personaje que no cumple con los requisitos que la ley impone para ocupar el cargo”, señaló.

La alcaldesa afirmó que lo único que avala a Ulises Lara para estar al frente de la FGJ-CDMX es su relación con la familia Batres, y acusó que, en el fondo, lo que buscan es “instaurar un cartel de impunidad para seguir protegiéndose entre ellos y seguir utilizando a la Fiscalía para perseguir a la oposición”.

La alcaldesa señaló que el recurso de una Fiscalía se debe utilizar para procurar justicia y atender a las víctimas de delitos, y no para espiar.

