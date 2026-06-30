Una hora y media antes del partido México-Ecuador que tendrá lugar esta noche, decenas de aficionados viven el ambiente mundialista en inmediaciones de la glorieta de El Caballito, en el Paseo de la Reforma, donde se instalaron pantallas y un escenario en el que la Banda Cuisillos ofrecerá un concierto gratuito.

Al lugar han llegado decenas de personas con playera verde listas para apoyar a la Selección Mexicana en el partido de este martes. Entre el ruido de las matracas y trompetas, banderas tricolor que sobresalen a las cabezas y constantes lluvias de espuma, los aficionados se muestran eufóricos.

Entre los presentes hay familias, grupos de amigos y parejas que usan el asfalto del Paseo de la Reforma como pista de baile para echarse una cumbia.

Los gritos y porras de los aficionados, algunos ya con paraguas e impermeable ante la lluvia, se extiende hasta el Monumento a la Revolución. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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En los alrededores, decenas de comerciantes aprovechan el fervor mundialista para vender matracas, banderas, figuras de peluche y demás artículos relacionados con la justa deportiva, pero también antojitos, papas fritas, esquites y chicharrones preparados.

A pesar de la ley seca decretada por la administración capitalina en el perímetro “A” del Centro Histórico y colonias céntricas donde se instalaron pantallas y escenarios, entre la multitud no falta uno que otro que con cerveza o cantarito en mano burló la restricción y a las autoridades.

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Los gritos y porras de los aficionados, algunos ya con paraguas e impermeable ante la lluvia, se extiende hasta el Monumento a la Revolución, donde a las 17:40 horas se espera un concierto del grupo musical Triciclo Circus Band.

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