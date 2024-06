La Secretaría de Movilidad invitó a ciclistas de la capital y público en general a participar en la Gran Rodada en bici, que se llevará a cabo el sábado 8 de junio, del Monumento a la Revolución al Parque Bicentenario.

La Gran Rodada, que iniciará a las 8:30, contará con una extensión de 10 kilómetros, pasando por las Avenidas Paseo de la Reforma, Mariano Escobedo, Cuitláhuac y Camarones, hasta llegar a la Puerta 2 del Parque Bicentenario, donde, además, habrá un área para que las y los participantes puedan realizar un picnic.

La Semovi recordó que al Parque Bicentenario no se permite el acceso con animales de compañía; objetos de vidrio, con gas o carbón, no bebidas alcohólicas. Además, se recuerda a los asistentes que las bicis únicamente se pueden dejar en postes, no en árboles ni mobiliario.

Debido a la realización de la Gran Rodada, este sábado se permitirá el acceso de bicicletas al Metro, Metrobús, Cablebús y Trolebus.

