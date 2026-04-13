Más Información
Sheinbaum desconoce si Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena; es una millenial con mucha convicción, dice
Sheinbaum celebra posición cristiana del Papa León ante diferencia con Trump; reitera llamado a la paz
VIDEO: astronauta de Artemis II Christina Koch comparte reencuentro con su perrita; reacción de la mascota se viraliza
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo parcialmente nublado para este lunes 13 de abril en la Ciudad de México. Se espera aumento de nublados para la tarde, así como intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Habrá vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que alcanzarán los 45 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26°C, mientras que la mínima será de 14°C en las primeras horas del día.
Lee también Paro del Metro CDMX; sindicato retoma protestas, sigue las actualización aquí
mahc/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]