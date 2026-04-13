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La () prevé ambiente caluroso con cielo parcialmente nublado para este lunes 13 de abril en la Ciudad de México. Se espera aumento de nublados para la tarde, así como intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Habrá vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que alcanzarán los 45 kilómetros por hora, de acuerdo con el de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26°C, mientras que la mínima será de 14°C en las primeras horas del día.

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mahc/LL

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