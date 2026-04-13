La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo parcialmente nublado para este lunes 13 de abril en la Ciudad de México. Se espera aumento de nublados para la tarde, así como intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Habrá vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que alcanzarán los 45 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26°C, mientras que la mínima será de 14°C en las primeras horas del día.

Lee también Paro del Metro CDMX; sindicato retoma protestas, sigue las actualización aquí

Este lunes se prevé ambiente #caluroso, cielo parcialmente #nublado con aumento de nublados hacia la tarde. Intervalos de #chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.



🌡#TemperaturaMáxima: 26 °C

🌡#TemperaturaMínima: 14 °C



Mantente informado.… pic.twitter.com/7V90D43Qdl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 13, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL