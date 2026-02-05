Más Información

La dirigencia local del PAN y legisladores criticaron los dichos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien propuso un gran acuerdo con los medios de comunicación para que le “bajen a la nota roja”, y plantearon diálogo y foros para mejorar la percepción de seguridad.

Luisa Gutiérrez, líder del blanquiazul en la Ciudad, recordó casos de censura en Campeche y Veracruz. “Como lo ha hecho Layda Sansores o Rocío Nahle u otros gobernadores de Morena, si le preocupa al Gobierno local la percepción de violencia, lo que tiene que hacer es mejorar la coordinación y los resultados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Dijo que el PAN propone un diálogo con la sociedad civil, los observatorios ciudadanos y todas las fuerzas políticas.

Federico Döring, diputado federal, indicó que si se quiere cambiar la percepción de inseguridad, lo que tiene que hacer el Gobierno es involucrar a los ciudadanos, los diputados federales, locales y alcaldes de la Ciudadde México, para juntos enfrentar este reto.

