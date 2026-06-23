Naucalpan, Méx.- “Vamos a tener una buena cantidad de candidatas y candidatos ciudadanos en el oriente del Estado y en la Zona de los Volcanes”, aseguró Anuar Azar Figueroa, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Edomex.

En el marco del proceso para la selección de Coordinadores del Cambio y Defensores de la Familia en municipios mexiquenses, rumbo al proceso electoral de 2027, Azar Figueroa reconoció que el PAN ha tenido dificultades de posicionamiento en esa zona.

Sin embargo, ante la apertura de las candidaturas ciudadanas, personas sin militancia han mostrado interés en participar como aspirantes del partido.

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El presidente del PAN en Edomex reconoció el interés de personas sin militancia en el partido por participar como aspirantes. Foto: Especial.

“Ahí hay gente buena, líderes naturales, que se han acercado a las giras a decirnos: yo quiero ser candidato”, dijo.

El dirigente del PAN en la entidad mexiquense, destacó que el blanquiazul “tiene claro que es con el ciudadano la mejor alianza que se puede tener. Estamos buscando los mejores perfiles para juntos dar la batalla, defender a la familia y luchar por el cambio que merecen los mexiquenses".

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¿Cómo y en donde será el proceso para la selección de candidaturas ciudadanas?

Al respecto de la selección de Coordinadores del Cambio y Defensores de la Familia, secretaria general y delegada política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Michel González Márquez informó que la primera etapa contempla la selección de coordinadores municipales en 12 demarcaciones estratégicas: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Toluca y Tlalnepantla.

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Los interesados podrán registrarse hasta el 20 de julio. Posteriormente, del 20 de julio al 30 de agosto, se llevará a cabo un proceso de validación de perfiles, recolección de firmas y aplicación de encuestas para identificar a quienes cuenten con mayor respaldo ciudadano y reconocimiento comunitario.

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La definición de los coordinadores municipales se realizará el próximo 31 de agosto. Posteriormente, el partido avanzará a una nueva etapa que incluirá la designación de coordinadores distritales y la consolidación de su estructura territorial en toda la entidad.

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