El diputado del PAN, Ricardo Rubio, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto sobre las reformas en torno al proceso de elección o reelección del titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

“La Constitución no permite la reelección; sin embargo, Morena alega que no lo prohíbe. Hay un principio jurídico que dice ‘para las autoridades, todo lo que no está permitido está prohibido’”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL señaló que lo anterior tiene como fondo las próximas elecciones. “Lo que ellos quieren es tener a una fiscal que sea transexenal para que les limpien las caritas”.

Rubio indicó que en enero se deberá definir quién será el fiscal, por lo que insistirán en que la SCJN resuelva antes de ese mes.

“Tenemos mucha confianza. Es un gran logro que se haya admitido, lo que significa que cumplimos los requisitos de procedencia, aplicando el principio de la apariencia del buen derecho. La Corte ha determinado que puede ser que sí haya un vicio de inconstitucionalidad”.