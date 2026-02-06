Padres y madres de familia de alumnos de la Escuela Primaria República del Perú bloquearon Circuito Interior con dirección al oriente, a la altura de Oriente 172, para exigir el restablecimiento del suministro de energía eléctrica en el plantel.

Alrededor de 30 personas se concentraron en la vialidad para manifestar su inconformidad ante la falta de luz en la escuela, situación que, señalaron, afecta el desarrollo normal de las actividades escolares de los estudiantes.

Los inconformes colocaron obstáculos y permanecieron sobre la avenida como medida de presión para que las autoridades atiendan el problema y se reanude el servicio eléctrico a la brevedad.

El bloqueo generó afectaciones viales en la zona, principalmente para los automovilistas que circulaban sobre Circuito Interior rumbo al oriente, quienes tuvieron que buscar rutas alternas.

Los manifestantes indicaron que mantendrían la protesta hasta obtener una respuesta concreta que garantice el restablecimiento de la energía eléctrica en el plantel.

