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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acordó instalar a partir de la próxima semana una mesa permanente de diálogo con el Congreso para trabajar los pendientes de cada grupo parlamentario.

Así lo dio a conocer el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, al concluir la primera reunión entre la mandataria y los coordinadores parlamentarios, a la que calificó como “un gran inicio de comunicación con el Gobierno de la Ciudad”.

Al término de la reunión, de carácter privado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y que se prolongó por hora y media, el diputado local del PVEM informó que también se acordaron reuniones con el gobierno y los legisladores antes de la presentación a medios y a la ciudadanía de temas de la agenda de la administración.

“Esa construcción que hoy nos dio un gran aliento la jefa de Gobierno, le agradecemos. Vamos a seguir la próxima semana aquí y esperemos que esto sea para buen puerto. Así será, estamos convencidos”, dijo Sesma.

En el encuentro participaron los líderes parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política.

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