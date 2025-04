Esta tarde se vivió en el Congreso de la Ciudad de México un momento bochornoso.

Durante la votación por cédula de un acuerdo para modificar el uso de suelo en Montes Apalaches 525, algún diputado o diputada introdujo en la urna transparente un papel con la leyenda “puto el que lo lea”.

Al ser una votación por cédula, cada uno de las y los legisladores debe depositar en la urna transparente su voto y luego los secretarios comienzan a contarlos.

Durante el conteo, personal de servicios parlamentarios y el diputado Fernando Zárate se dieron cuenta de este “recadito”, que no venía escrito en algún voto, sino en una hoja distinta, lo que les causó algunas risas.

🔴"P… el que lo lea" diputado "vota" con grosería en Congreso de CDMX



🗳️Durante la votación por cédula de un acuerdo para modificar el uso de suelo en Montes Apalaches 525, algún diputado introdujo en la urna un papel con la leyenda “pu... el que lo lea”.



📽️#VIDEO Especial pic.twitter.com/Xjnnxmb6Kt — Metrópoli (@Univ_Metropoli) April 10, 2025

Este papel con la grosería le fue entregado a la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, quien al leerlo se molestó y desde la tribuna manifestó su inconformidad con esta falta de respeto.

“Quisiera hacer… no sé cómo llamarlo, un extrañamiento a todas las diputado y diputadas porque fueron los únicos que pusieron su voto en la urna y no se vale esto que hizo algún diputado (mostró el papel) y que debe de saber quien lo hizo, nada más para que quede un antecedente, diputadas y diputados, que todos nos merecemos respeto y que esto no se vale. No se sabe quién fue, pero ustedes sí saben quién lo hizo”, apuntó.

Tras este episodio, se dio el el resultado de la votación y la sesión continúo.

"Voto" que ingresó en la urna (09/04/2025). Foto: captura de pantalla

