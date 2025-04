El pleno del Congreso de la Ciudad de México mantuvo como área verde el predio ubicado en Montes Apalaches 525 en la colonia Lomas de Chapultepec.

Un juez con sede en la Ciudad de México ordenó al Poder Legislativo local cambiar el uso de suelo en esta zona, tras un juicio interpuesto por la constructora Trepi que busca construir un conjunto habitacional.

Para dar respuesta a este ordenamiento judicial, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) propuso al pleno un acuerdo para restituir el uso de suelo de “Área Verde AV” al predio ubicado en Montes Apalaches 525, con el cual contaba desde el 16 de julio de 1987, fecha en que entró en vigor el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, y que es previo a la expropiación de este terreno en 1992.

“Se precisa, además, que en el caso concreto no se vulnera lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente en el año 2007, toda vez que este Congreso emite el presente pronunciamiento con base en el uso de suelo existente con anterioridad a la expropiación… En consecuencia, se restituye el uso de suelo referido previamente, en cumplimiento de la ejecutoria mencionada y de la resolución incidental de fecha 14 de abril de 2016”, se lee en el acuerdo.

Este acuerdo fue votado a través de cédula por cada uno de las y los diputados presentes.

Durante esta votación se escuchó el canto de unos pájaros en pleno, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, comentó: “Escuchen el sonido de los pájaros que quieren más áreas verdes que cemento”.

Cada uno de las y los legisladores depositó en una urna transparente su voto y luego los secretarios comenzaron a contarlos. Tras contar cada uno de los sufragios, en total se emitieron 61 votos a favor de este acuerdo.

Algún gracioso le dio un papel a un diputado o diputada con la leyenda “Puto el que lo lea” para que lo introdujera en la urna, lo que provocó el desencantó y enojó de Martha Ávila

“Quisiera hacer… no sé cómo llamarlo, un extrañamiento a todas las diputado y diputadas porque fueron los únicos que pusieron su voto en la urna y no se vale esto que hizo algún diputado (mostró el papel) y que debe de saber quien lo hizo, nada más para que quede un antecedente, diputadas y diputados, que todos nos merecemos respeto y que esto no se vale. No se sabe quién fue, pero ustedes sí saben quién lo hizo”, apuntó.

vcr