Diputados locales de oposición ven un posible conflicto de intereses en la presentación de Las Reinas Chulas en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, como parte de las actividades de la Noche de Museos.

La coordinadora de los legisladores del PRI, Tania Larios, y el líder de la bancada del PAN, Andrés Atayde, comentaron que la secretaria de Cultura, Ana Francis López, es accionista del grupo de cabaret, por lo que pudo usar su puesto para facilitar esta presentación.

“Hay conflicto de interés, notorio conflicto de interés. La persona que encabeza la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México es socia, aunque en este momento no haga espectáculos con ellas… es producto del influyentismo, sin duda, que haya llegado ese espectáculo de cabaret al Congreso de la Ciudad de México.

“¿Con qué recursos fue? Con los recursos públicos del Congreso de la Ciudad de México, lo cual ya es un conflicto de interés evidente”, acusó Larios.

Al respecto, Andrés Atayde apuntó que si Ana Francis López es socia de Las Reinas Chulas “es como si yo trajera al circo Atayde Hermanos al pleno. Yo me siento profundamente orgulloso de mis raíces familiares, pero hay que separar, hay que distinguir entre los espacios”, aseveró.