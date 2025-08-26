Ecatepec, Méx.- El despliegue del Operativo Transporte Seguro permitió reducir 14 por ciento los robos en transporte público, 34 por ciento los asaltos a transportistas y 17 por ciento los casos de extorsión, de acuerdo con el balance presentado por autoridades locales. Estas acciones forman parte del Mando Unificado Zona Oriente, estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

La coordinación incluye a la policía municipal de Ecatepec, la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina, con presencia en 11 puntos de alta incidencia como la autopista México-Pachuca, el paradero de combis 30-30, Venta de Carpio, Santa Clara Coatitla y Héroes Ecatepec Quinta Sección. Los operativos se realizan en turnos matutinos y vespertinos con el objetivo de contener delitos de alto impacto y brindar mayor control en los traslados cotidianos de miles de personas.

El Operativo Transporte Seguro atiende delitos de alto impacto y se avanza en la estrategia de proximidad social y prevención del delito. Foto: Epecial.

Lee también: Descubren 3 tomas clandestinas de combustible en Acolman, Estado de México; hallazgo fue gracias a denuncia ciudadan

Durante la supervisión de un despliegue en Santo Tomás Chiconautla, la alcaldesa Azucena Cisneros explicó a pasajeros que las revisiones aplicadas tardan solo unos minutos y buscan prevenir ilícitos, así como garantizar seguridad a mujeres en sus recorridos; detalló que también participan agrupamientos especiales como binomios caninos, Policía Metropolitana, Tránsito municipal y la Célula de Género, además de la Fuerza de Tarea Marina con presencia permanente en la zona.

El comisario de Seguridad Ciudadana, Edgar Machado Peña, precisó que estas acciones, atienden delitos de alto impacto y se avanza en la estrategia de proximidad social y prevención del delito.

Habitantes de colonias de Ecatepec y municipios vecinos como Zumpango y Tecámac señalaron que desde la implementación de estos dispositivos han disminuido los atracos en transporte público y ahora perciben viajes más tranquilos en sus traslados hacia la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr