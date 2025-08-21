Acolman, Méx.- La tarde de este jueves fueron descubiertas tres tomas clandestinas de combustible en un predio de la comunidad de Los Ángeles Totolcingo, en el municipio de Acolman.

A través de una denuncia ciudadana las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de conexiones ilegales a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes después pidieron la presencia de miembros de la Guardia Nacional y de personal de Pemex.

Dos de las tomas eran utilizadas para la extracción de gasolina, mientras que la tercera se destinaba al robo de gas licuado. Foto: Especial.

En el terreno los integrantes de las corporaciones y los técnicos de la empresa productiva del Estado se percataron que dos de las tomas eran utilizadas para la extracción de gasolina, mientras que la tercera se destinaba al robo de gas licuado.

En el sitio también detectaron un túnel, por lo que se presume la existencia de un sistema clandestino para ocultar la operación.

En el operativo las autoridades utilizaron drones para inspeccionar vía aérea el terreno de donde presuntamente se extraía de manera ilegal los hidrocarburos.

El predio permanece resguardado por elementos de la Guardia Nacional. Foto: Especial.

El predio permanece resguardado por elementos de la Guardia Nacional, mientras que personal especializado de Pemex realiza las labores técnicas para clausurar las tomas y evitar riesgos a la población.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, y las autoridades mantienen la investigación para determinar la magnitud del robo y posibles responsables.

