Cuautitlán Izcalli, Mex.- Un operativo de vigilancia adicional fue desplegado desde la madrugada de este miércoles en el municipio, en el que participan 100 elementos de la policía municipal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y de la policía estatal, luego de dos ataques armados que dejaron 5 personas fallecidas y 2 lesionadas.

El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli informó que el despliegue policial comenzó desde la 1:00 de la mañana de hoy y realizarán recorridos en Cuautitlán Izcalli y límites con los municipios vecinos de Tlalnepantla y Tultitlán.

“La noche de ayer, se realizó una reunión operativa extraordinaria, donde se acordó que se integraran cuatro células operativas, conformadas por los tres órdenes de gobierno”, mencionó el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.

La autoridad local precisó que el operativo se llevará a cabo de manera permanente durante los próximos días, contando con la participación de 100 elementos de las fuerzas policiales mencionadas.

La vigilancia adicional ocurre en el marco de dos ataques en lugares distintos, ocurridos anoche, y que dejaron como saldo 5 personas del sexo masculino fallecidas y 2 personas más lesionadas. Ambos casos, según dijo el gobierno municipal, podrían estar relacionados debido al calibre de las balas halladas.

Uno de los hechos se suscitó en la colonia Luis Echeverría, donde una mujer y un hombre fueron heridos de bala. Ambos fueron trasladados a un hospital.

Y el otro caso tuvo lugar en una vulcanizadora de la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, donde hirieron a 5 personas; en el lugar murieron 4 y 1 más en el traslado a un hospital.

