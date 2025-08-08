Toluca, Méx.— La Secretaría de Economía del Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Nezahualcóyotl, siendo vocaciones productivas, prioritarias y potenciales a desarrollar la logística, economía digital, servicios tecnológicos, electrónica, industria ligera, así como el farmacéutico y dispositivos médicos.

Refiere que este proyecto forma parte del Plan México, la estrategia de desarrollo nacional que busca fortalecer el mercado interno y los mercados regionales para posicionar a México entre las 10 principales economías del mundo y reducir la pobreza y la desigualdad.

Esta estrategia también busca el desarrollo económico sostenible y equitativo; generar empleos dignos y bien remunerados; fortalecer el progreso científico, tecnológico y la innovación; ampliar el acceso a la educación media superior y superior y su vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo, para alcanzar el bienestar de la ciudadanía.

Este jueves 7 de agosto se emitió la declaratoria como Polo de Desarrollo a la superficie de 683 mil 683.11 metros cuadrados ubicada en Nezahualcóyotl, denominada PODECOBI Nezahualcóyotl, el cual cumple con 10 criterios de selección: de Macro Localización, Comunicación y Conectividad, Poblacional, Factibilidad Social, Educativo, Territorial, Factibilidad Industrial, Sostenibilidad, Servicios e Infraestructura y de Propiedad.

Dicha superficie, se especifica, colinda con los municipios del Estado de México de La Paz, Chimalhuacán, Atenco, Texcoco y Ecatepec, mientras que, con la Ciudad de México colinda con las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, teniendo una ubicación estratégica que brinda conectividad hacia otros mercados nacionales e internacionales.

Se puntualiza que, en conjunto, estos municipios y demarcaciones concentran una población de 7.6 millones de habitantes y enfatiza que el PODECOBI Nezahualcóyotl cuenta con infraestructura en servicios esenciales como electricidad y gas, con infraestructura urbana básica y tendrá un uso de suelo industrial, además de conexiones estratégicas mediante carreteras, ferrocarril y cercanía directa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).