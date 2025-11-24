Tlalnepantla.-Únicamente las mujeres agentes de Tránsito podrán aplicar multas a los automovilistas en el Estado de México a partir del 25 de noviembre, fecha en que entrará en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito, de acuerdo con el documento publicado en la Gaceta del Gobierno.

El reglamento establece que las agentes de Tránsito serán las únicas facultadas para infraccionar, mientras que los agentes de Vialidad continuarán realizando labores en calles y avenidas, pero únicamente para vigilar que las personas conductoras cumplan las normas, orientar y apoyar en maniobras. No podrán detener ni sancionar.

La diferencia entre ambas funciones está detallada en el artículo 14 del Reglamento de Movilidad, donde se precisan las atribuciones de cada figura.

Autoridades estatales explicaron que esta separación busca evitar confusiones entre los automovilistas y dejar claro quién sí puede sancionar y quién no.

En el arranque del nuevo reglamento, las sanciones se aplicarán en su nivel mínimo, en tanto se implementa la plataforma destinada a revisar el historial de cada automovilista.

Esto forma parte del nuevo esquema previsto en la norma, que ajustará el monto de las multas según los antecedentes de infracciones de cada conductor. Este mecanismo, a cargo de la Secretaría de Seguridad, aún está en desarrollo y, según autoridades de movilidad, podría tardar hasta un año en estar completamente funcional.

Con el nuevo esquema, quienes no tengan infracciones previas o adeudos recibirán la sanción mínima; quienes acumulen de dos a tres faltas sin pagar recibirán una multa media, y quienes registren cuatro o más infracciones pendientes deberán cubrir la multa máxima.

El nuevo Reglamento también incorpora cambios en sanciones, ajustes para motociclistas, disposiciones sobre el uso de ciclovías y lineamientos para la vigilancia con tecnología en carriles confinados.

