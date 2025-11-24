Naucalpan, Méx.— El gobierno municipal de Naucalpan entregó a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) dos propuestas de predios para incorporarlos al Programa de Viviendas del Bienestar, informó el alcalde Isaac Montoya.

El edil explicó que se trata de uno ubicado en la zona Industrial, en el área conocida como El Torito, y otro en la colonia Mártires de Río Blanco. Ambos espacios, aseguró, cumplen con los criterios técnicos establecidos por la autoridad federal para ser considerados dentro del esquema de construcción de nueva vivienda.

“Son predios que cumplen con las áreas indicadas para poder ser incluidos en este programa; ya hicimos entrega formal de la documentación a Conavi”, señaló Isaac Montoya en entrevista con EL UNIVERSAL.

El edil precisó que el número de casas a desarrollar aun no está definido, ya que dependerá de los lineamientos y la evaluación que realice la Federación. Sin embargo, estimó que, para que el proyecto tenga un impacto real en la oferta de vivienda en el municipio, debería contemplar alrededor de 500 hogares.

“Para que pueda tener un efecto positivo y lograr que personas que viven en zonas precarias puedan tener el derecho a una vivienda digna, tendrían que ser alrededor de 500 hogares”, reiteró.

De acuerdo a Nicolás Mendoza Jiménez, director general para el Territorio Sostenible, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México analiza los usos de suelo de 12 predios propuestos para incorporarse al Programa de Vivienda del Bienestar, impulsado por el Gobierno Federal, que contempla la construcción de 71 mil viviendas en la entidad.