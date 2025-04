El secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo que si no existe unanimidad de opiniones para la construcción de Utopías en la Ciudad de México por parte de la población, se buscarán otros lugares para su creación, pues no se buscará imponer estas obras, que son de los principales compromisos de la mandataria Clara Brugada.

En conferencia, explicó que este lunes hubo una reunión para abordar la construcción de la Utopía en el Parque Japón, en la colonia Las Águilas, en Álvaro Obregón.

“Pidieron aclarar algunos asuntos; por ejemplo, el que no se talaran árboles, etcétera, pero la instrucción es clara: si no hay una unanimidad de opinión, pues buscamos otros lugares”.

Cravioto adelantó que “si sigue habiendo oposición, ya hay nuevas alternativas”.

Consultado sobre si hay “tintes políticos” en las recientes manifestaciones de vecinos que se pronunciaron en contra de la obra y acusaron “ecocidio”, el funcionario aseguró que existen chats en los que la oposición estuvo “azuzando” a los habitantes.

“Hay chats donde la alcaldesa que perdió la reelección de Álvaro Obregón, Lía Limón, estuvo azuzando a los vecinos. Todavía no aceptan su derrota en algunos lugares”, señaló.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que de las seis colonias que están en los alrededores del Parque Japón, únicamente una fue la que estuvo en desacuerdo con la Utopía.

“A mí no me preocupa que se opongan, ni nos vamos a estar peleando, ni oponiendo, ni nada. O sea, si la gente no quiere, aun cuando podríamos decir que la mayoría está de acuerdo, tampoco se trata de que un proyecto tan importante y relevante se imponga. Así que para nosotros hay muchos espacios”, enfatizó.