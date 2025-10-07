Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta amarilla por pronóstico de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 7 de octubre, en seis alcaldías de la Ciudad de México.

Las son Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevé lluvia entre las 16:30 y las 21:00 horas.

Se esperan fuertes precipitaciones y posible caída de granizo. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

