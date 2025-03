Esta tarde se llevó a cabo una reunión entre vecinos y personal de la alcaldía Álvaro Obregón, en el Parque las Águilas Japón, donde se tiene planeado construir una de las primeras 16 Utopías en la Ciudad de México.

Sin embargo, la reunión duró aproximadamente 40 minutos, debido a que los vecinos exigían entre gritos que no se llevara a cabo la construcción de dicho proyecto.

"¡No a la Utopía; no a la Utopía!", clamaban los vecinos, al alegar que se vulneraría la vocación de área verde del parque Las Águilas Japón.

Vecinos de Álvaro Obregón sostienen reunión con personal de la alcaldía contra construcción de Utopía (27/03/2025). Foto: Hugo Salvador / El Universal

El 11 de junio de 1987 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para dar a conocer el reglamento de uso y preservación del Parque Las Águilas, mismo que después fue dividido y se creó también el Parque Japón.

"Nosotros no queremos Utopía, no estamos de acuerdo porque aquí no es el lugar adecuado para hacerla, solamente queremos que entiendan eso. Va a haber un colapso en las vialidades y nos va a faltar el agua, además de que va a haber un retiro de árboles y un día este parque se va a quedar sin nada", dijo uno de los vecinos.

Vecinos de Álvaro Obregón sostienen reunión con personal de la alcaldía contra construcción de Utopía (27/03/2025). Foto: Hugo Salvador / El Universal

Por su parte, el coordinador de Asesores de la Alcaldía y Responsable de los Talleres de Planeación Participativa, Héctor Hernández, explicó que este proyecto no contempla la tala de ningún árbol; "no habría por qué. No tiene sentido".

El funcionario, quien intentaba mostrar los planos de intervención, se retiró a los 40 minutos de reunión; entre gritos y peticiones para que, por ningún motivo, se lleve a cabo la Utopía.

Vecinos de Álvaro Obregón sostienen reunión con personal de la alcaldía contra construcción de Utopía (27/03/2025). Foto: Hugo Salvador / El Universal

