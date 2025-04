El secretario de Gobierno, César Cravioto, advirtió que no habrá tolerancia para la venta de cannabis ni alcohol en la Ciudad de México, el próximo domingo durante las actividades que se realicen con motivo del 4/20 por el Día Mundial de la Marihuana.

El funcionario explicó que este viernes se reunió con organizadores del movimiento y se acordó que no se permitirá la venta de marihuana ni de alcohol durante los eventos que se lleven a cabo en la ciudad el próximo domingo.

“Acordamos que no vamos a permitir ni la venta del producto, ni la venta de alcohol y que los propios organizadores y el gobierno vamos a cuidar que en estos eventos no haya desmanes, no haya violencia”, dijo.

En un video que publicó en redes sociales, Cravioto Romero manifestó su confianza en “la madurez” de los organizadores y del movimiento para que se cumpla con lo acordado.

“No va a haber tolerancia, insisto, para la venta en vía pública; estamos trabajando porque todas estas expresiones sean expresiones donde se reflejan las libertades pero donde se respeten las normas en la ciudad”, advirtió.

El 4/20 es el Día Mundial de la Marihuana por lo que en distintos puntos de la CDMX se realizan actividades relacionadas con esta hierba.

