Tras el asesinato del jefe de sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), el oficial segundo José Jacinto Ponce Alfaro, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho dijo que este asesinato no quedará impune.

“Este hecho no quedará impune; desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la Fiscalía Edomex y la Secretaría de Seguridad Edomex para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia”, aseguró en un mensaje a través de sus redes sociales.

El oficial José Jacinto Ponce Alfaro fue asesinado en un intento de asalto cuando viajaba en su motocicleta por calles del municipio de Chalco, en el Estado de México.

Él se encontraba en su día de descanso e iba en compañía de su esposa quien resultó herida. Compañeros del jefe de sector le rindieron un homenaje.