“En estos días he visto cómo sacan colchones, sillones, llantas, perros y hasta vacas muertas. Luego nos quejamos de que todo se inunda y culpamos a las autoridades, cuando los culpables somos nosotros mismos”, dijo Raquel Miranda, una de las vecinas de la presa Río Becerra, en la alcaldía Álvaro Obregón, quien observó que durante toda la semana pasada las autoridades sacaron los desechos.

En esa presa caen las aguas de lluvias y residuales de las zonas altas de Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, y durante estos días de lluvia intensa han extraído —solamente de ese sitio— decenas de toneladas de basura.

Lo más común son botellas de plástico, papeles de baño usados, bolsas de plástico, cartones y colillas de cigarro.

En la zona todavía se aprecia el trabajo de la maquinaria pesada que poco a poco va desazolvando la presa. Otras recolectan la basura que por toneladas llega al lugar. Y unas cuantas tratan de ampliar el perímetro de la presa para recibir más agua, pues según el pronóstico, durante esta semana habrá lluvias fuertes.

“La gente debe ser más consciente de qué hacer con la basura, y si muchos no sabemos, la autoridad debe implementar programas para educarnos. No puede ser que nos quejemos de las inundaciones y no se den cuenta de toda la basura que generamos”, mencionó Ramiro, otro vecino.

Los habitantes denunciaron que además de la basura, llegan cadáveres de animales y hay un mal olor constante.

“No sólo es toda la basura que llega, es la contaminación que se queda aquí y las consecuencias que eso trae. La ciudad creció muy rápido y de manera desproporcionada y ahora nosotros tenemos esta represa, este foco de infección a unos metros de nuestras mesas”, explicó la señora Fanny, habitante de la colonia Lomas de Becerra, quien pide que la limpieza sea constante durante todo el año.

En los trabajos de mantenimiento de la presa Río Becerra de manera constante están laborando 25 personas de la alcaldía Álvaro Obregón diariamente, quienes se encargan de retirar residuos sólidos, desazolvar el cauce y realizar labores de limpieza integral.