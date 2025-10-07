La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que para atender la problemática de franeleros en la Ciudad de México “no basta” con modificar las leyes, por lo que adelantó que además de las nuevas disposiciones que se aprobaron en el Congreso local en agosto pasado, también echará a andar un conjunto de acciones al respecto.

En conferencia de prensa, la mandataria especificó que se brindarán opciones para quienes se dedican a esto en las calles de la capital y se verificarán los puntos estratégicos en los que se debe actuar de manera coordinada con las alcaldías.

“No basta con modificar las leyes, sino que también tiene que ver con un conjunto de acciones, porque tenemos a personas que se dedican a esto porque no han tenido otra opción, vamos a ofrecer opciones; y luego vamos a ver la manera de puntos estratégicos de la ciudad en donde tenemos que actuar de manera coordinada”, dijo.

El pasado 15 de agosto, el Congreso de la CDMX aprobó sancionar con hasta 36 horas de arresto a los llamados “viene viene” Foto: Especial (07/10/25)

El pasado 15 de agosto, el Congreso de la CDMX aprobó sancionar con hasta 36 horas de arresto a los llamados “viene viene”, como parte de un serie de modificaciones a la Ley de Cultura Cívica que envió la mandataria capitalina.

“Próximamente vamos a presentarles una política publica que acompañe el asunto de las disposiciones, las reformas que se hicieron, para la sanciones a los franeleros.

Consideramos que no sólo se trata de la aplicación de la ley, sino un conjunto de medidas que vamos a llevar a cabo para que podamos atender esta problemática, y tambien tiene que hacerse en coordinación con las alcaldías, y a lo largo y ancho de todos los territorios de la ciudad, es un esfuerzo muy grande que vamos a hacer para atender esta problemática, asi que pronto vamos a dar a conocer esta gran tarea que tenemos enfrente”, advirtió este martes Brugada Molina.

