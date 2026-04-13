Naucalpan, Méx.—Diez células criminales que operaban en Naucalpan fueron desarticuladas en el último año, informó el comisario de la Guardia Municipal, Carlos Quezada Román.

De acuerdo con el reporte de la corporación, cinco de estas células se dedicaban al robo de vehículo; dos al asalto a comercio; dos al atraco a casa habitación y una a hurtar al transporte de carga.

En robo de vehículo, autoridades identificaron a la banda Las Panteras, integrada por al menos ocho personas, que sustraía unidades sin violencia mediante tecnología en menos de un minuto.

También fue desarticulada la banda Los Payasos, conformada por ocho integrantes, quienes cometían el atraco de motocicletas con violencia así como asaltos a transeúntes. La autoridad aseguró el inmueble donde resguardaban los objetos robados.

“Su forma de operar de esta banda era muy violenta y principalmente en las colonias de Satélite”, detalló el comisario.

Otra célula desarticulada fue la denominada Los Sapos, que estaba integrada por seis personas, quienes operaban el robo de motocicletas sin violencia.

La banda de El Oso, conformada por cinco hombres y una mujer, realizaba asalto de vehículos con violencia. La policía aseguró un inmueble donde desvalijaban unidades para la venta de autopartes.

En este rubro también se reportó la desarticulación de la banda March Azul, conformada por tres integrantes, dedicada al hurto con violencia de vehículos.

En cuanto al saqueo de comercios, las autoridades identificaron a la banda El Tamalero, relacionado con afectaciones de al menos 10 tiendas Oxxo.

“Se logró la detención de su pareja sentimental en flagrancia mientras asaltaban una tienda. Tenemos la consigna operativa de lograr la detención de El Tamalero”, apuntó Carlos Quezada.

Asimismo, las autoridades también desmantelaron a la banda Los Hermanos, conformada por “dos hermanos delincuentes dedicados al robo de Oxxos con intimidación, habían afectado a más de 30 tiendas en toda su carrera delictiva”, según reportes oficiales.

En asalto a casa habitación, la célula Los Camuflajeados, integrada por cuatro hombres y dos mujeres, fue detenida en flagrancia al intentar ingresar a un domicilio en Ciudad Satélite. Se les vincula con al menos dos eventos.

También cayó la banda Los Sigilosos, conformada por seis hombres y dos mujeres, durante un intento de ingreso a una vivienda en Lomas Tecamachalco.

Respecto al robo a transporte de carga, la banda Los Negros fue desarticulada tras un hecho en flagrancia. Un integrante fue detenido y otro murió. Portaban armas largas y dispararon contra elementos de la Guardia Municipal.

“La mayor parte de estás personas que han sido detenidas ya se encuentran sentenciadas, eso habla de la buena coordinación que hay con la Fiscalía y el trabajo que hacen los compañeros al iniciar el proceso con su informe policial homologado y llevarlos hasta la primera audiencia de la legal detención”, destacó el comisario de la Guardia Municipal de Naucalpan.

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