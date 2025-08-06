Naucalpan, Méx.- El Ayuntamiento de Naucalpan implementó un modelo de trámites adaptados con Lengua de Señas Mexicana (LSM), con el objetivo de facilitar el acceso a servicios públicos para personas con discapacidad auditiva.

El mecanismo combina formatos físicos con materiales en video interpretados en LSM, lo que permite al usuario comprender el contenido del trámite y completarlo de forma autónoma o con apoyo de personal capacitado.

Actualmente, este sistema opera en las áreas de Consejería Jurídica, Órgano Interno de Control, Fomento y Desarrollo Económico, así como en el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva.

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, alrededor de 8 mil personas en Naucalpan presentan discapacidad auditiva, lo que representa el 15.4% de la población municipal.

De ese total, el gobierno local estima que ocho de cada diez no han tenido acceso a la lecto-escritura, lo que representa un obstáculo en procesos administrativos.

Las autoridades municipales dieron a conocer que la administración trabaja en la adaptación de más trámites en áreas de atención ciudadana, por lo que el sitio web www.naucalpan.gob.mx ya dispone de herramientas de accesibilidad digital para facilitar la navegación a personas con discapacidad visual o dificultades de lectura.

Las funciones disponibles incluyen:Modo de alto contraste, Ajuste de tamaño de letra, Tipografía especial para dislexia, Opción para ocultar imágenes, Ajuste de espaciado de texto y Organización de párrafos.

Estas herramientas permiten personalizar la experiencia en el portal de acuerdo con las necesidades del usuario.

dmrr/cr