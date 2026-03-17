Un motociclista perdió la vida la madrugada de este lunes tras ser presuntamente impactado por un tráiler en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con reportes de autoridades de tránsito, el hecho ocurrió alrededor de las 4:50 horas en el cruce de avenida Guerrero y Eje 1 Mosqueta, en la colonia Buenavista, donde fue localizado sobre la cinta asfáltica el cuerpo de un hombre de entre 25 y 30 años de edad.

En el sitio también se encontraba una motocicleta color negro, la cual, según los primeros reportes, era conducida por la víctima. Testigos indicaron que el motociclista se encontraba detenido sobre avenida Guerrero cuando presuntamente fue impactado por un tráiler que posteriormente se retiró del lugar.

Paramédicos de Protección Civil que acudieron al punto valoraron al hombre y determinaron que presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Elementos de la policía capitalina acordonaron la zona para facilitar las labores periciales. Más tarde, personal de la fiscalía capitalina acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.