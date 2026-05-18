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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso, con cielo medio nublado a nublado, así como lluvias fuertes puntuales e intervalos que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, para este lunes 18 de mayo en la Ciudad de México.
¿A qué hora lloverá en la CDMX?
Particularmente entre las 15:00 de la tarde y las 23:00 horas, se esperan lluvias fuertes y caida de granizo.
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En las próximas 23 horas, la temperatura máxima prevista será de 28°, mientras que la mínima será de 15° Celsius.
Durante el día se esperan vientos de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
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