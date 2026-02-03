Más Información

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

Embajada de EU emite alerta de seguridad en Cuba; advierte apagones, escasez de combustible y afectaciones en servicios básicos

De Europa a Asia, crece presión global contra Elon Musk por X y Grok; investigan imágenes íntimas con IA y prácticas engañosas

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

El Congreso de la Ciudad de México no debe convertirse en con espectáculos como el de "Las Reinas Chulas", consideró el coordinador de Movimiento Ciudadano, .

Al presentar su agenda legislativa, en compañía de diputados locales, federales y senadoras, el legislador naranja criticó que, habiendo tantas , se optara por una presentación de cabaret.

“Nos parece muy lamentable que, habiendo una oferta tan amplia de cultura, se acabe desvirtuando para querer ocupar espacios de adoctrinamiento y eso en primera pues es lo más grave; y en segunda, pues últimamente el Congreso ha sido nota por los desfiguros que se generan: que si no hay pleito adentro hay pleito afuera.

Royfid Torres recalcó que tienen que ponerse a trabajar en las prioridades de la Ciudad y en lo que le importa a la gente, “tenemos que salir de este tipo de eventos y de actos que nada benefician a la opinión del Congreso, tenemos que darle a la Ciudad del Congreso que merece”.

En este sentido, expuso que la Bancada Naranja en el Congreso de la Ciudad de México, San Lázaro y el senado impulsarán una serie de acciones e iniciativas que garanticen los derechos y la igualdad, pero también dé cara para atender algunos requerimientos durante el Mundial de Futbol que se realizará en unos meses en el país.

Una década sin Reforma Política y de ausencia de Leyes Secundarias como las legislaciones del Sistema Integral de Cuidados, de Movilidad, Empleo no Remunerado, Armonización a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y de Salud, así como el combate al turismo sexual infantil durante la Copa del Mundo, serán impulsados por los legisladores desde sus distintos puntos de decisión.

“Vamos a ver en el próximo periodo muchos temas, pero nos vamos a concentrar de manera puntual con el Sistema Integral de Cuidados; con la prevención y atención a la salud mental, la educación inclusiva y de calidad, el sistema de salud digno que necesitamos y también la movilidad segura, acompañando de igual manera los temas que tratamos en nuestra plenaria nacional de hace unos días, sobre temas nacionales de interés”, dijo Royfid Torres.

Al respecto, la senadora Alejandra Barrales señaló que, a 10 años de la reforma política de la Ciudad de México, persisten rezagos importantes que han impedido consolidar a la capital como una ciudad de vanguardia.

Subrayó la necesidad de retomar el carácter de la reforma política como punto de partida y no como meta concluida, particularmente en lo referente a facultades pendientes para alcaldías y concejales.

Barrales enfatizó la urgencia de abrir el debate sobre la redistribución de competencias en materia de seguridad y manejo de recursos públicos, destacando que la centralización de facultades y presupuestos ha limitado la capacidad de respuesta de las alcaldías y ha generado inequidades con sesgo político. “Si queremos gobiernos locales eficaces, debemos dotarlos de herramientas reales para atender a la ciudadanía”.

