La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 18 de febrero se tiene prevista una marcha por parte de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios y Zootecnistas a las 10:30 horas, la cual partirá del Palacio de Bellas Artes rumbo al Ángel de la Independencia. Marchan en memoria de todos los médicos veterinarios que han perdido la vida por actos de violencia durante el desarrollo de sus actividades.

Integrantes de la Asociación para la Atención de la Fibromialgia México se concentrarán a las 9 horas en el Mercado Verde, en Culhuacán. Realizarán la 'Campaña de Visibilización de la Fibromialgia", con servicios gratuitos de salud.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán afuera de la Secretaría de Gobierno en el Zócalo capitalino a las 10 horas. Realizarán una asamblea informativa para exigir el pago de su finiquito.

La Asociación de Cubanos Residentes en México "José Martí" se reunirá a las 11 horas en el Zócalo capitalino. Se concentrarán para la campaña de acopio en solidaridad con el pueblo cubano, así como para protestar en contra de la agudización de la crisis en Cuba, agravada por el bloqueo energético por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Integrantes del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres se manifestarán a las 16 horas en las oficinas generales del Colegio de Bachilleres, en la colonia Santa María Tepepan. Exigen aumento salarial y de prestaciones.

El Frente Nacional de Personas Ciegas y de baja visión se reunirá a las 10 horas afuera de la estación del Metro Portales. Exigen a las autoridades de la alcaldía Benito Juárez y de la Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública que atiendan la petición de reubicación en lugares adecuados para el comercio.

Afectados por el Nacional Monte de Piedad se manifestarán a las 10 horas en el cruce de Insurgentes y Calzada de Tlalpan, en la colonia La Joya. Están en contra de la huelga iniciada desde octubre de 2025 hasta la fecha por trabajadores del Nacional Monte de Piedad.

